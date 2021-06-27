В отельных районах прогнозируется град.

МЧС России во Владимирской области информирует о неблагоприятной погоде, прогнозируемой на 27 июня.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа и до 28 июня во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, в отельных районах град. Ветер усилится до 17 метров в секунду.Как рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями в системе ЖКХ, а также может привести к росту количества ДТП и повреждению сельскохозяйственных культур.Жителям области рекомендуется не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.В случае возникновения опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.