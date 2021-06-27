В целях принятия дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, с 28 июня личный прием жителей области переводится в онлайн-формат. На период действия ограничений

В целях принятия дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, с 28 июня личный прием жителей области переводится в онлайн-формат. На период действия ограничений записаться на прием и изложить свою жалобу уполномоченным по правам человека и ребенка можно по телефону 8 (4922) 53-11-31. Сайт: ombudsman33.ru. Письменные обращения принимаются по электронной почте: Уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Валерьевне Романовой –