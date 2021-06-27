Около 11:00 27 июня на улице Верхняя Дуброва во Владимире на пешеходном переходе у дома 36 «А» сбили 84-летнего пенсионера. По предварительным данным УМВД по Владимирской области, водитель ..

Около 11:00 27 июня на улице Верхняя Дуброва во Владимире на пешеходном переходе у дома 36 «А» сбили 84-летнего пенсионера.По предварительным данным УМВД по Владимирской области, водитель «ВАЗ-2115», 1966 года рождения, сбил пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Также в результате ДТП пострадала женщина 1964 года рождения.Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.