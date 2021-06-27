За последние 24 часа на территории России коронавирус был диагностирован еще у 20 538 человек. Такие данные приводит оперштаб Москвы.

За последние 24 часа на территории России коронавирус был диагностирован еще у 20 538 человек. Такие данные приводит оперштаб Москвы.Такие данные приводит оперштаб Москвы по противодействию COVID-19. Согласно им, новые случаи заражения были выявлены в 85 российских регионах, при этом в 14,4 процента инфицированные не имели клинических проявлений заболевания.Столица продолжает лидировать по числу новых пациентов с коронавирусом. За последние 24 часа число пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 6 723. На втором месте — Московская область, где за сутки коронавирус был выявлен у 2 608 человек. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где за последние 24 часа выявлено 1298 новых случаев заражения.Также в первую десятку вошли Нижегородская область (334), Республика Бурятия (305), Брянская область (277), Республика Крым (258), Воронежская область (258), Свердловская область (249) и Забайкальский край (234).Наименьшее число новых случаев заражения за сутки выявлено в Северной Осетии-Алании (16), Еврейской автономной области (15), Магаданской области (11), Ненецком (5) и Чукотском (3) автономных округах.Всего с начала пандемии в России выявлено 5 451 291 случай заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов, увеличившееся за последние сутки на 599, на данный момент составляет 133 282. Успешно завершили лечение и выписались из больниц за последние 24 часа, с начала пандемии победить коронавирус удалось 4 956 714 россиянам.