По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 189 новых случаев заболевания.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 189 новых случаев заболевания.Большинство заболевших во Владимире - 53 человека. 26 случаев заболевания в Муромском, 25 - в Гусь-Хрустальном районах. 14 заболевших в Ковровском, 9 в Петушинском, по 7 случаев в Вязниковском и Александровском районах. 6 заболевших в Юрьево-Польском, Суздальском, Собинском и в Меленковском районах. 5 случаев зафиксировано в Судогодском, по 4 - в Камешковском, Гороховецком и Киржачском районах. 3 заболевших в Селивановском, двое - в Кольчугинском районе и в городе Радужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 573 случая заболевания