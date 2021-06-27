Продавец магазина перед сменой оставила в подсобке свой мобильный телефон. Пока она работала, кто-то украл ее гаджет. Женщине пришлось обратиться в полицию. По данным УМВД, подозреваемую в

Продавец магазина перед сменой оставила в подсобке свой мобильный телефон. Пока она работала, кто-то украл ее гаджет. Женщине пришлось обратиться в полицию. По данным УМВД, подозреваемую в краже установили – ей оказалась 42-летняя ранее судимая жительница Селивановского района. Она рассказала, что проездом находилась в Гусь-Хрустальном. Посещая магазин, где работает потерпевшая, женщина беспрепятственно вошла в подсобное