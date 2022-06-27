Уроженец Владимирской области подозревается в сексуальном преступлении, совершённом в Ивановской области по отношению к 9-летней девочке.

Преступление сексуального характера произошло в городе Шуе Ивановской области. Следствие подозревает, что 9-летняя девочка стала жертвой нападения 31-летнего уроженца Владимирской области.«Днём 23 июня у подъезда дома мужчина остановил возвращавшуюся домой 9-летнюю девочку, схватил за плечо и, удерживая, совершил в отношении неё развратные действия», - сообщили в Следственном комитете.Мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу.