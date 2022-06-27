83-летний мужчина за рулем Daewoo Matiz погиб в результате тройного столкновения на трассе в Суздальском районе 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. По предварительной

83-летний мужчина за рулем Daewoo Matiz погиб в результате тройного столкновения на трассе в Суздальском районе 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. По предварительной информации, погибший водитель за рулем «Матиза» выехал на встречную полосу, где столкнулся с таким же автомобилем, после чего врезался в Chevrolet Lacetti. Водитель малолитражного автомобиля скончался на месте.