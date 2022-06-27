В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». От представителей медиасферы Центральной России в этом

В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». От представителей медиасферы Центральной России в этом году поступило 379 работ. Традиционного самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ и информационные агентства», в которую было подано 125 заявок. От представителей печатной прессы поступило 92 работы. В номинацию «Телевидение» журналисты прислали