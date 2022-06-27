Постановление об утверждении перечня региональный парламент примет 30 июня на очередном заседании.

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области утвердили 103 наказа избирателей на 2023 год. Об этом рассказали в пресс-службе ЗС.Чаяния жителей затрагивают каждый район и каждую сферу народного хозяйства. В здравоохранении - это строительство и ремонт ФАПов и больниц, закупка медоборудования, кадровые вопросы и зарплаты.В образовании практически все пожелания касаются возведения и ремонта школ. Предложения в сферах культуры и спорта подразумевают ремонты и строительства ДК, модульных библиотек, спортивных учреждений.Не прошли владимирцы и мимо «мусорной» темы. Жители Петушинского района просят использовать центр по переработке и утилизации отходов у деревни Бабанино только для нужд своего района.«Есть наказы о газификации сел, дорог, о реконструкции коммунальных сетей, модернизации очистных сооружений», - уточняют в Заксобрании.Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков во время обсуждения списка подчеркнул, что объём средств, выделенных на исполнение реестра наказов, ежегодно растёт. Однако конкретных цифр народный избранник не упомянул.Постановление об утверждении перечня региональный парламент примет 30 июня на очередном заседании.