27.06.2022

2022-06-27 16:15:34

Экс-омбудсмен малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова оказалась в центре скандала

Если почитать Телеграм-канал самой Анастасии, то можно увидеть, что свое время она делит между борьбой с государством и защитой малого бизнеса от государства, что тоже можно привести к первой задаче. При этом предприниматели у нее обычно белые и пушистые, а вот что касается управления страной, то… она как будто издевается над чиновниками и программами правительства. Кто бы мог сказать, что импортозамещение – это "ересь"? А Татулова так утверждает. Главу Минпромторга Мантурова она называет "министром того, чего в стране практически нет". Хотя строятся заводы, дороги, города, мосты, открываются новые предприятия. Наверное дело в том, что они не относятся к малому бизнесу?



В своем телеграм-канале 15 апреля она написала "Это страшный позор что руководители ведомств уровня министров берут взятки. Я это точно знаю. Точно. 100%. Фамилии знаю. И тех, кто давал". И тут уже вопрос, почему бездействуют Генпрокуратура и СК. Они ведь могут, когда хотят. Ее можно опросить, хотя бы в качестве свидетеля. Пусть назовет имена, пароли, явки или признается, что у нее так прорывается ненависть даже не к правительству, а ко всей власти, в чем она признавалась еще на прошлогоднем ПМЭФ.



Вообще складывается впечатление, что Татулова презирает нашу страну. Несмотря на то, что большая часть ее постов - о проблемах бизнеса в России, среди обычных сообщений часто размещается такое…



5-го марта: "Приезжали в гости дети. Обсуждали кто куда и когда собирается уезжать из страны. Я никогда не видела такого страшного иммиграционного бума как за эту неделю. Уезжают не те, кто я бы очень хотела, чтобы уехали, и на руках бы их дотащила до самолёта. А мои уезжают... И страшно что вы все уедете, а я одна тут останусь, с этими".



4-е апреля: "Сейчас ведется беспрецедентная первая мировая информационная война. Украина ее выигрывает со счётом 100:0. А Люди в этом всем - мусор, для ОБЕИХ ТРЁХ сторон".



25-е апреля: "Талантливые, неравнодушные, честные люди покидают страну. Предприниматели. Уезжают... И враньё все это про русских нигде не ждут. Смотря каких русских. Они сильные, они нужные всем, они построят все там и будут платить налоги на которые будет развиваться другая страна...". И времени уже прошло достаточно, а что-то ни об одном удачном стартапе пока не слышно. Уехали не предприниматели, которые привязаны тут своим производством, о развитии которого публично так заботится Татулова, уехали в большинстве "строители Прекрасной России будущего", трескучие записные либералы, умеющие лишь извергать лозунги про то, кто "тут власть".



И конечно же, Татулова не может пройти мимо Дня Победы:



- … Пусть день памяти не будет просто праздником с наряженными в форму детьми, демонстрацией не будет, агрессией не будет, а будет тем, чем должен быть - памятью, предостережением...



Кстати, в настоящий День Памяти 22-го июня Анастасия ничего подобного не написала. Ни слова. Что тоже характерно.



Зато свои функции защитника малого и среднего бизнеса госпожа Татулова выполняет безвозмездно. Зато другими возможностями от должности пользуется сполна. Анастасия – основательница и совладелица сети кафе "АндреСон". Вторым совладельцем стал бывший банкир и экс-чекист Александр Лебедев, который прикупил в Англии для сына титул лорда и владеет двумя не самыми последними газетами в Великбритании.



Бизнес-структуры Татуловой имеют такие преференции, что многие предприниматели взвыли бы от зависти, узнав о льготах по аренде, бесплатных участках земли, госконтрактах, выгодных договорах с торговыми сетями и т.д.



Становится понятно, что Татулова - никакой не представитель малого и среднего предпринимательства, потому что ее бизнес является, судя по миллиардным оборотам, самым что ни на есть крупным. И все ее заявления о том, что она по-прежнему омбудсмен по МСП, продиктованы желанием как можно дольше получать льготы и преференции.



Не бедствуют и взрослые дети Татуловой - старший сын, владелец сети детских лагерей HeadStart Camp участвует в госпрограмме CashBack от Ростуризма. А младший пошел по стопам мамы – тоже стал омбудсменом, но по вопросам молодежного предпринимательства.



Впрочем, Анастасии Татуловой свойственна готовность играть в игры с государством по своим правилам. Так, например, многие из ее компаний находятся в перекрестном владении, что делает бизнес крайне непрозрачным. Говорят, что бизнес Татуловой имеет явные признаки дробления с целью уменьшения налогооблагаемой базы. А ведь это уже может грозить не только штрафом, но и уголовкой.



Зато Анастасия вполне справедливо возмущается, что компании регистрируют своих курьеров и таксистов самозанятыми, а тем же кафе и салонам красоты это не позволено. Но это закон. Что для омбудсмена - не аргумент. В интервью Ксении Собчак, она заявила: "Для меня непонятно, почему Минфин определяет налоговую политику". Неужели уровень налогов должны определять общественники или сами налогоплательщики?! Чтобы государство развалилось на второй день?!



Не так давно появилась информация, что Татулова выставила АндерСон на продажу и собирается открывать новый бизнес за рубежом, в частности в ОАЭ. Не получился из госпожи рыцарь на белом коне. Не говоря уж о Родине, которую Татулова публично зовет уродиной.