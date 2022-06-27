Рейтинг составил ЦУР.

Центр управления регионом составил рейтинг аккаунтов руководителей городов и районов Владимирской области в социальных сетях. В лидерах: глава Камешковской районной администрации Анатолий Курганский и председатель владимирского горсовета Николай Толбухин.Над рейтингом работали общественник Михаил Мойсеянчик, юрист Роман Ардыкуца и журналистка Юлия Назарова. Среди критериев: прямые эфиры, качество обратной связи, слог, качество медиа, регулярность выхода публикаций и реакция жителей.Кроме вышеупомянутых госслужащих эксперты отметили аккаунты Елены Фоминой (Ковров) и Вячеслава Скороходова (Ковровский район), Василия Панина (Гусь-Хрустальный район) и Елены Володиной (Петушинский район).В ЦУРе добавили, что составление рейтинга будет проводиться регулярно.