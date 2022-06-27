До сих пор народ в шоке от известия о смерти Юрия Шатунова. Что же стало причиной такой скоропостижной кончины?

До сих пор народ в шоке от известия о смерти Юрия Шатунова. Что же стало причиной такой скоропостижной кончины?Несколько дней назад всю страну потрясла страшная новость – умер кумир миллионов Юрий Шатунов. Солист группы "Ласковый май" скончался от разрыва сердца, ему не было даже пятидесяти лет. Поклонники недоумевают, почему же с виду здоровый артист так рано и скоропостижно ушел на тот свет? Неужели он совсем не следил за здоровьем?Накануне журналисты вспомнили одно из высказываний звезды девяностых. Так, в одном из интервью акулы пера интересовались, ведет ли певец здоровый образ жизни. В свою очередь, Шатунов избегал прямых ответов и лишь отшучивался. "Зачем надо за чем-то следить? Все равно исход один", – заявил он.Однако, как известно, артист не вел разгульный образ жизни – не прикладывался к бутылке. Но все же вредные привычки у него были – певец много курил. Так, во время пандемии коронавируса Андрей Разин говорил, что ему никак нельзя заболеть, ведь у него могут возникнуть проблемы с легкими.По мнению врача больницы, где умер музыкант, инфаркт могли спровоцировать такие факторы, как курение и длительный стресс. Близкие звезды считают, что именно нервное перенапряжение отправило Юрия на тот свет. Так, в последнее время артист много переживал из-за судебных разбирательств, которые он вел со своим бывшим продюсером.Напомним, что молодые артисты начали умирать все чаще. Буквально за несколько дней до Юрия Шатунова умер другой певец – Пьер Нарцисс. Господи, помилуй талантливых людей, которым еще жить да жить!