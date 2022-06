Врио губернатора презентовал делегации компании «Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd» инвестиционный потенциал региона.

Александр Авдеев провел встречу с потенциальными инвесторами из Китая. Врио губернатора презентовал делегации компании «Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd» инвестиционный потенциал Владимирской области.«Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd» крупнейший в Китае производитель продуктов промышленной автоматизации. Сфера применения – от пищевой промышленности до машиностроения. Представители КНР рассматривают возможность строительства производства в 33-ем регионе.Александр Александрович напомнил коллегам, что владимирская губерния успешно работает с китайскими партнёрами - активно развивается предприятие «Рустехнологии Муром».Директор Агентства экономического развития Максим Никеров добавил, что к отраслям-драйверам относятся биотехнологии и фармацевтика, химическая и стекольная промышленность.«Мы заинтересованы в организации производства во Владимирской области. Это прекрасное место. При выборе площадки мы учитывает местные потребности, рынок сбыта. Многие производства здесь – по нашему профилю», – сообщил заместитель президента «Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd» Чжун Чжен.Гости из поднебесной посетили ОЭЗ «Доброград-1», Ставровский индустриальный парк, ТОСЭР «Камешково» и площадку во Владимире.