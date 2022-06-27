Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует совершить рабочую поездку во Владимирскую область в среду, 29 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил вице-спикер ЗакСобрания Владимирской

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует совершить рабочую поездку во Владимирскую область в среду, 29 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил вице-спикер ЗакСобрания Владимирской области Роман Кавинов. По информации спикера, председатель правительства вместе с Александром Авдеевым посетит несколько предприятий 33-го региона, в том числе фармацевтическую компанию «Генериум» в поселке Вольгинский Петушинского района. Официального подтверждения от