Приглашенные для выступления на Дне молодежи в Александрове музыканты исполнили матерную песню о грязном сексе при маленьких детях и их родителях. Об этом рассказала глава местной

Приглашенные для выступления на Дне молодежи в Александрове музыканты исполнили матерную песню о грязном сексе при маленьких детях и их родителях. Об этом рассказала глава местной администрации Анна Кузнецова. 25 июня в России отмечался День молодежи и город Александров не стал исключением. Для выступления на празднике пригласили рэп-исполнителей, которые при толпе детей с родителями исполнили