Андрей Данилко был фанатом группы Ласковый май, солистом которой являлся Юрий Шатунов.

Андрей Данилко был фанатом группы "Ласковый май", солистом которой являлся Юрий Шатунов.Юрия Шатунова не стало 23 июня. Артист умер на 49-м году жизни. Внезапная смерть певца повергла в шок всех – как его близких и друзей, так и многомиллионную армию поклонников. Причина смерти экс-солиста группы "Ласковый май" – обширный инфаркт.Скорбит по Шатунову и 48-летний Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка. Приехать на похороны украинский певец не смог, очевидно, из-за того, что ему запрещен въезд в Россию на 50 лет после его подлых заявлений в адрес страны, в которой прославился и зарабатывал.Несмотря на обстоятельства, Данилко объявился, чтобы почтить память человека, которым восхищался. Он связался с музыкальным критиком Алексеем Остудиным. "Сегодня мне написал Андрей Данилко: "Леш, если ты будешь на похоронах, положи от меня две розы", – рассказал журналистКстати, ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Андрея Данилко. Врач-психиатр Дмитрий Клевцов обратил внимание на желтоватый вид и одутловатость кожи певца. По мнению эксперта, артист может злоупотреблять алкоголем или принимать запрещенные вещества. Подробнее об этом "Дни.ру".