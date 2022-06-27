Лолита Милявская наконец-то встретилась с родней и своим любимым!

Лолита Милявская наконец-то встретилась с родней и своим любимым!Лето в самом разгаре, так что и знаменитая певица решила насладиться отдыхом, тем более у нее целых десять дней отпуска! 13 июня она сообщила поклонникам, что отправляется в Болгарию, где на все лето разместила свою семью – маму и дочку. Лолита Милявская посчитала, что именно там им будет спокойно.Насчет спокойствия 58-летняя звезда, кажется, не соврала. Она вместе с родственниками разместилась в домике в сельской местности, где по дорогам гуляют козы, а на территории дома растут клумбы, которые, кстати, певица даже сама подравнивала секатором! Как оказалось, артистка ждала встречи не только со своими близкими людьми.В Болгарии ее ждал любимый пес по кличке Боцман, которого она показала фанатам и обласкала добрыми словами у всех на виду в своем микроблоге. Певица призналась, что из-за своей занятости видится с питомцем очень редко. "Но это не мешает нашим чувствам", – разоткровенничалась исполнительница хита "На Титанике". По ее словам, Боцман "прибился" к ней в трехмесячном возрасте, а в мае ему будет четыре года – он пока еще молодой пес.Ну, а теперь, когда отпуск Лолиты Милявской подошел к концу, ей приходится прощаться с родней и любимым животным. Как оказалось, пес прекрасно чувствует приближение разлуки и, видя в руках хозяйки чемоданы, начинает от нее убегать – потому что не любит прощаться."Но главное, он знает, что я его не брошу", – отметила Лолита Милявская в своем микроблоге.