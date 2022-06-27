Жители дома 2 «Б» по улице Речная жалуются на зловонный запах. В доме 67 квартир, жилых 22. Не успели новоселы заселиться, как подвал заполонили канализационные воды. Передвигаться здесь можно

Жители дома 2 «Б» по улице Речная жалуются на зловонный запах. В доме 67 квартир, жилых 22. Не успели новоселы заселиться, как подвал заполонили канализационные воды. Передвигаться здесь можно вплавь или в длинных рыбацких сапогах. В подвал ведут два входа, и оба затоплены. Сергей Торилов, старший по дому №2б Вот наш чудесный подвал. К сожалению,