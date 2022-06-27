Поезд, следующий из Юрьев-Польского в Иваново столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на пути на территории Ивановской области 24 июня. По информации Северной железной дороги, авария

Поезд, следующий из Юрьев-Польского в Иваново столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на пути на территории Ивановской области 24 июня. По информации Северной железной дороги, авария произошла на перегоне Гаврилов Посад — Петровская. Легковое авто выехала на железную дорогу, несмотря на запрещающие сигналы семафора и угодило под поезд. Машинисту не удалось избежать столкновения, но при аварии