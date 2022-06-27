Гособвинитель запросил 24,5 года лишения свободы для мужчины, похитившего 7-летнего мальчика из поселка Горки Камешковского района в 2020 году. Об этом сообщили в информ-агентстве ТАСС 27 июня. По

Гособвинитель запросил 24,5 года лишения свободы для мужчины, похитившего 7-летнего мальчика из поселка Горки Камешковского района в 2020 году. Об этом сообщили в информ-агентстве ТАСС 27 июня. По информации СМИ, помимо срока, для мужчины, у которого медики выявили шизофрению, запрашивают принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Подсудимый признал свою вину и просил снисхождения. 7-летний ребенок,