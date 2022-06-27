Подросток находился во Владимире.

Пропавший во Владимирской области 14-летний найден живым. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Благодаря помощи неравнодушных жителей и активной работе спасательного отряда 27 июня полицейские установили местонахождение мальчика. Подросток находился во Владимире.Его жизни и здоровью ничего не угрожает. МВД выражает благодарность всем участникам розыска.Напомним, что о местонахождении школьника, пропавшего в Юрьев-Польском, ничего не было известно с 25 июня.