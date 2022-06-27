27 июня Алсу празднует день рождения. К своим 39 годам певица не только построила головокружительную карьеру, но и обрела счастье в личной жизни.

27 июня Алсу празднует день рождения. К своим 39 годам певица не только построила головокружительную карьеру, но и обрела счастье в личной жизни.Алсу появилась на большой сцене совсем юной девушкой и тут же покорила слушателей неподражаемым вокалом. Первые синглы певицы "Зимний сон" и "Иногда" стали хитами и ее визитной карточкой, однако это оказалось только стартом блестящей карьеры. Вскоре Алсу заключила контракт с американским лейблом, заняла второе место на Евровидении, спела дуэтом с Энрике Иглесиасом. Успех был оглушительный, но в один момент артистка неожиданно взяла паузу. Пришло время для личной жизни...С будущим супругом, влиятельным бизнесменом Яном Абрамовым, артистка познакомилась благодаря подруге. В тот момент Алсу даже не думала о серьезных отношениях, однако обаятельный мужчина сразу покорил ее сердце. Спустя несколько месяцев ухаживаний и романтических свиданий Абрамов сделал певицей предложение, а она ответила согласием.Весной 2006 года влюбленные сыграли красивую и пышную свадьбу. Поздравить молодоженов пришли более 600 гостей, в том числе занимавший пост мэра Москвы Юрий Лужков. Вскоре станет понятно, что Алсу пошла под венец в интересном положении – через полгода после торжества в семье случилось прибавление.Первую дочку, Сафину, певица родила в Лос-Анджелесе. Вторая наследница, Микелла, появилась на свет в Израиле спустя два года. Долгое время Алсу и Ян воспитывали двух девочек, а в 2016 году наконец стали родителями долгожданного сына Рафаэля. Как и старшие сестры, он родился за границей.С появлением семьи знаменитость стала уделять карьере куда меньше времени. Певица продолжает выступать и радовать поклонников новыми песнями, но не так часто, как многим бы этого хотелось. Львиную долю своего времени Алсу посвящает воспитанию детей. Одна из них, младшая дочь Микелла, даже пошла по стопам мамы и уже успела заявить о себе. Три года назад о наследнице артистки узнала вся страна, однако счастливые мгновения славы омрачил громкий скандал.В 2019 году Микелла Абрамова одержала победу в шоу "Голос.Дети", обойдя своих конкурентов. Казалось, зрители должны были порадоваться за юное дарование, однако многие усомнились в результатах голосования. Массовое недоверие итогам переросло в крупный скандал. Алсу призналась, что покупала голоса, а Первый канал организовал спецвыпуск программы, в котором объявил победителями всех финалистов. Микелла там не присутствовала, и ее можно понять – на девочку обрушился жесткий хейт.Сложно представить, насколько тяжело пришлось наследнице певицы после скандала. Злые языки набросились на талантливую девочку с обвинениями в том, чего она не совершала. К счастью, хейтеры со временем угомонились, а Микелла не стала опускать руки. Даже после случившегося она продолжает развивать сольную карьеру и совершенствоваться в вокале.