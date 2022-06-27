Народный артист России скончался в воскресенье, 26 июня. Юрию Горобцу, многим известному по фильму Хождение по мукам, было 90 лет. Об этом сообщает со ссылкой на Театр им. Пушкина, где служил ..

Народный артист России скончался в воскресенье, 26 июня. Юрию Горобцу, многим известному по фильму "Хождение по мукам", было 90 лет. Об этом сообщает со ссылкой на Театр им. Пушкина, где служил актер.На сайте театра отмечается, что последние десять лет он был ведущим артистом. "Приносим свои искренние соболезнования родным и близким", – цитирует представителей театра .В копилке Юрия Горобца более 60 фильмов. Чаще всего он появлялся в эпизодах, а запомнился зрителям по фильмам "Не ходите, девки, замуж" и "Хождение по мукам", сообщает портал .