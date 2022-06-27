Накануне в микрорайоне Сходня в Химках произошел инцидент с участием подростка. Как сообщает во рту у 13-летнего подростка взорвалась электронная сигарета. Как только ребенок затянулся, ..

Накануне в микрорайоне Сходня в Химках произошел инцидент с участием подростка. Как сообщает во рту у 13-летнего подростка взорвалась электронная сигарета. Как только ребенок затянулся, вместо подачи парообразного аэрозоля устройство разорвалось.Подростка ранило осколками, его доставили в больницу со множественными травмами: повреждены губы, нос, грудная клетка и кисти руки. По данным , по факту случившегося возбуждено уголовное дело.