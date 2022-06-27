Об этом сообщает Отделение Банка России по Владимирской области.
Владимирцы потратили более 228 миллиардов рублей, расплачиваясь по безналу. Об этом сообщает Отделение Банка России по Владимирской области.
С начала года жители региона совершили около 132 миллионов операций с использованием платежных карт. Это на 21% больше, чем в прошлом году.
На четверть выросло и число банковских переводов – почти 22 миллиона транзакций. Сумма переводов выросла в полтора раза – до 101,5 миллиарда в сумме, средний чек – 4,8 тысячи рублей.
Менее популярным стало снимать наличные. Всего 4,1 миллиона операций на 51,4 миллион рублей.