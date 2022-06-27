Об этом сообщает Отделение Банка России по Владимирской области.

Владимирцы потратили более 228 миллиардов рублей, расплачиваясь по безналу. Об этом сообщает Отделение Банка России по Владимирской области.С начала года жители региона совершили около 132 миллионов операций с использованием платежных карт. Это на 21% больше, чем в прошлом году.На четверть выросло и число банковских переводов – почти 22 миллиона транзакций. Сумма переводов выросла в полтора раза – до 101,5 миллиарда в сумме, средний чек – 4,8 тысячи рублей.Менее популярным стало снимать наличные. Всего 4,1 миллиона операций на 51,4 миллион рублей.