Эксперт назвала условия, которые освобождают семей с детьми от уплаты налога при продаже жилья.

Эксперт назвала условия, которые освобождают семей с детьми от уплаты налога при продаже жилья.С этого года семьи с двумя и более детьми могут не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) во время продажи жилья. При этом не важно, сколько объект недвижимости находился в собственности. Однако далеко не все могут воспользоваться льготой. Необходимо соответствовать нескольким условиям, отметила руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.По ее словам, от уплаты налога при продаже жилья освобождаются семьи, в которой проживают несовершеннолетние или человек до 24 лет, который обучается на очном отделении. Также необходимо, чтобы кадастровая стоимость недвижимости не превышала 50 миллионов рублей и члены семьи не владели больше, чем половиной другого жилья, площадь которого превосходит площадь купленного взамен старого.Но и это еще не все. Также важно, чтобыналогоплательщик купил новую квартиру или дом до 30 апреля следующего года. Если речь идет о долевом строительстве, необходимо оплатить полную стоимость объекта недвижимости.Такие семьи освобождаются от подачи налоговой декларации. При этом нужно быть готовым к тому, что налоговая задаст некоторые вопросы, если после заключенной сделки появятся какие-то сомнения.