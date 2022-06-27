ДТП произошло на улице Грибоедова 24 июня.

В Коврове после столкновения с иномаркой мотоциклист скончался в больнице. ДТП произошло на улице Грибоедова 24 июня.Во второй половине дня водитель 1981 года рождения, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, при выезде с прилегающей территории налево в сторону Чернышевского врезался в «Ямаху» под управлением водителя 1979 года рождения. Владелец двухколёсного транспортного средства не имел водительского удостоверения. После аварии его госпитализировали. В реанимации пострадавший скончался от полученных травм.Добавим, что с начала года в регионе зарегистрировано уже девять происшествий с участием мототранспорта, в которых погиб один человек, а 8 получили ранения различной степени тяжести.