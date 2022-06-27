Решение пока не вступило в законную силу.

Ковровский городской суд отказался выплатить компенсацию за удаление у ребёнка здорового зуба. С иском к ООО «Дентал-сервис» обращалась мама пострадавшего мальчика.По её версии, врач-стоматолог на основании направления врача-ортодонта должна была вытащить сверхкомплексный зуб. Из-за врачебной ошибки у несовершеннолетнего был удален верхний здоровый зуб.Ответчик заявил, что операция прошла без осложнений, а результат лечения полностью достигнут. На суде адвокаты клиники заявили, что при заключении договора об оказании медицинских услуг мама дала согласие, в том числе на удаление постоянного зуба.«По заключению судебно-медицинской экспертизы хирург-стоматолог приняла обоснованное решение по удалению первого верхнего зуба, поскольку данная операция была наименее травматична. Причинение вреда здоровью не установлено», - пришли к выводу ковровские судьи.Иск оставлен без удовлетворения. Решение пока не вступило в законную силу.