В Симферополе работают специалисты регионального МЧС.

В Симферополе работают специалисты регионального МЧС.Уже несколько дней жителей Крыма не радует погода. Там продолжаются сильные ливни. Некоторые районы Симферополя подтоплены. На улице Толстого, где расположен мост, обрушилось дорожное покрытие. "" пишет, что это произошло из-за высокого уровня воды в реке Салгир.сообщает, что из-за сильных ливней сильно пострадали села Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусова и Украинка. Еще вчера в ГУ МЧС России по Крыму рассказывали о подтоплении двух многоквартирных домов, 32 придомовых территорий и 20 частных домовладений в Симферополе и районе.