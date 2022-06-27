Пожар в цехе лакокрасочного производства случился в деревне Санино Петушинского района 26 июня. Спасатели около 5 часов тушили возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС. Вызов в тревожное

Пожар в цехе лакокрасочного производства случился в деревне Санино Петушинского района 26 июня. Спасатели около 5 часов тушили возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС. Вызов в тревожное ведомство поступил около 16:00. На место прибыли 45 сотрудников МЧС и 20 машин. Общая площадь пожара составила 1020 кв.м. На происшествии никто не пострадал. Дознаватели МЧС установят причину пожара.