На изменение стоимости загородных домов повлияло многое.
На изменение стоимости загородных домов повлияло многое.
Как сообщают "Известия", в России за прошедший год значительно подорожали загородные дома. Рост цен составил 23%. Причины изменения стоимости этой недвижимости назвал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков.
По его словам, цены на загородные дома выросли в первую очередь из-за подорожания строительных материалов. Также наблюдается увеличение стоимости городских квартир, что тоже сказывается на доступности частных домов. А еще к росту цен на недвижимость за городом привел активный выкуп наиболее доступных вариантов.
В дальнейшем дома будут дорожать, поскольку до сих пор фиксируется высокая покупательская активность. Чтобы строящиеся дома были доступны для многих россиян, площадь такой недвижимости будет уменьшаться, считает Антон Сауков. Эксперта цитирует .
Ранее бизнесмен Андрей Валинеев рассказывал, что как правильно выбрать застройщика для загородного дома. По его мнению, сначала необходимо съездить в поселок, где застройщик уже сдал жилье в эксплуатацию, и посмотреть на качество домов. Слова эксперта "Дни.ру".