14-летнего парня из Юрьев-Польского объявили в розыск 25 июня. О его местонахождении ничего неизвестно уже 3 дня, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Владимир». Мальчик среднего роста,

14-летнего парня из Юрьев-Польского объявили в розыск 25 июня. О его местонахождении ничего неизвестно уже 3 дня, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Владимир». Мальчик среднего роста, худой, с русыми волосами и голубыми глазами. В момент пропажи был одет в джинсы, темную футболку и кроссовки. С собой у парня была черная кожаная куртка. Всех, кто располагает