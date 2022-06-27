Список возглавила Москва. На втором месте Плёс (Ивановская область). «Бронза» у Липецка.

Владимир и Суздаль попали в ТОП-10 городов, которые наиболее популярны у жителей ЦФО для отдыха летом 2022 года. Об этом рассказал российский сервис бронирования недвижимости Tvil.ru.Список возглавила Москва. На втором месте Плёс (Ивановская область). «Бронза» у Липецка.Владимир расположился на 7-ой строчке. В среднем гости 33-го региона приезжают в областной центр на два дня и платят за гостиницу почти 2600 рублей. Следом идёт Суздаль. В древний город туристы приезжают на три ночи и отдают за них более 4100 рублей.Как отмечают авторы рейтинга, турпоток в центральной части страны заметно вырос.