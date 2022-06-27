Объезд транспорта будет организован по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова, Егорова и Пекинке.

Во Владимире 30 июня с 15 до 17 часов перекроют движение автомобилей. Причина - крестный ход.Ограничения будут введены на участке от Суздальского проспекта до выезда в сторону посёлка Боголюбово. Шествие состоится в честь праздника Боголюбской иконы Божьей Матери.Объезд транспорта будет организован по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова, Егорова и Пекинке.