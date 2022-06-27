Мероприятия прошли 25 и 26 июня.

Во Владимирской области День молодежи отпраздновало более 21 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мероприятия прошли 25 и 26 июня. Общественный порядок и безопасность людей обеспечивали сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии.«Массовых нарушений закона допущено не было», - резюмировали в пресс-службе ведомства.Напомним, что в Александрове в минувшие выходные состоялся неприятный инцидент, когда во время торжеств местные музыканты на фоне храма Местные власти уже проводят служебную проверку произошедшего.