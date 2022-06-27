С 25 июня о местонахождении ребёнка ничего неизвестно.

Во Владимирской области без вести пропал 14-летний Тимур Тюрин. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».С 25 июня о местонахождении ребёнка ничего неизвестно.Рост мальчика - 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Он был одет в тёмно-синюю футболку, толстовку, голубые джинсы, чёрные кроссовки и чёрную кожаную куртку.Всех, кто располагает какой-либо информацией о судьбе подростка, волонтеры просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.