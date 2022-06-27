Корректировки затронут направления между Владимиром, Гороховцом и Нижним Новгородом.

Во Владимирской области с 5 по 7 июля изменится график движения 9 электричек. Об этом рассказали в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.Корректировки затронут направления между Владимиром, Гороховцом и Нижним Новгородом.Поезд № 6403 сообщением Гороховец – Владимир:Гороховец отпр. 04.14, Чулково 04.29-04.30, Денисово 04.37-04.38, Вязники 04.50-04.55, далее поезд проследует согласно действующего расписания (приб. в 7:20).Поезд № 6304 сообщением Гороховец – Н.Новгород:Гороховец отпр. 04.47, Галицкая 04.52-04.53, Ильино 05.00-05.11 , далее поезд проследует согласно действующего расписания (приб. в 6:48).При планировании поездок пассажиров просят заранее проверять актуальное на сайте организации или в сервисе