Единый телефон для вызова экстренных служб - «112».

Во Владимирской области до 28 июня сохранится четвертый класс пожарной опасности. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты Владимира.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 и 28 июня в городе и области будет действовать ранее «жёлтый» уровень.В условиях аномальной жары повышается вероятность возникновения происшествий и ЧС, связанных с природными возгораниями.В случае обнаружения лесного пожара немедленно сообщите об этом по номеру: 8 (4922) 45-90-02, 45-90-06.Единый телефон для вызова экстренных служб - «112».