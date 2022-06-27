Зарегистрировано свыше 100 фактов угона.

С начала года во Владимирской области ущерб от краж велосипедов превысил миллион рублей. Зарегистрировано свыше 100 фактов угона.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, половина преступлений раскрыта, задержаны более 40 подозреваемых.Оперативной поимке злоумышленников способствует своевременное обращение потерпевших в МВД. Так, в июне во Владимире, Александрове, Коврове и Муроме полицейские задержали жителей, подозреваемых в присвоении двухколесного транспорта стоимостью от 7 до 56 тысяч рублей.Во всех случаях возбуждены и расследуются уголовные дела.Некоторые материалы уже переданы в суд. Так, на скамье подсудимых оказались двое жителей Коврова: 31 и 49 лет. Общая стоимость их наживы составила порядка 63 500 рублей.