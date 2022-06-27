Суточная заболеваемость во Владимирской области почти две недели колеблется в районе 10 новых случаев. За день заболели 10 жителей региона. Днем ранее было на 2 больше. В больницы с тяжелой

Суточная заболеваемость во Владимирской области почти две недели колеблется в районе 10 новых случаев. За день заболели 10 жителей региона. Днем ранее было на 2 больше. В больницы с тяжелой формой заболевания обратился 1 человек,как и днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 210. В лидерах по заражениям –