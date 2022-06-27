Женщины чаще всего выходят замуж в возрасте от 20 до 24 лет, мужчины − в 25 – 29 лет.

Во Владимирской области к Дню молодежи пересчитали всех, кто подходит под категорию от 14 до 35 лет. Владимирстат сообщает, что к началу года таковых насчитывалось 325 551 человек.Мужчин - 170 тысяч, женщин - 155 тысяч. Большинство, 80%, живёт в городе и лишь 20% на селе.Женщины чаще всего выходят замуж в возрасте от 20 до 24 лет, мужчины − в 25 – 29 лет. Женихов моложе 18 лет в прошлом году было четверо, невест - 34. В возрасте до 20 лет развелись: 29 девушек и двое парней. Самым частым возрастом для расторжения брака является промежуток от 30 до 34 лет.