Виталина Цымбалюк-Романовская умеет произвести приятное впечатление.

Виталина Цымбалюк-Романовская умеет произвести приятное впечатление.Практически все снимки, появляющиеся в соцсетях звезды, вызывают восхищение ее преданных поклонников. Накануне Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась свежим летним фото, и его ждала та же судьба – 43-летняя красавица-пианистка буквально довела народ до экстаза.На новом фото блондинка сидит на траве в ярком сарафане, усыпанном красно-зелеными цветами. Выкатив сочную грудь, слегка виднеющуюся в глубоком декольте, Виталина улыбается в камеру и гладит очаровательного пса. Сама знаменитость назвала снимок "краешком выходного дня". Судя по всему, выходной артистка провела у кого-то в гостях.Фолловеры Цымбалюк-Романовской пришли в восторг от ее простой и естественной красоты, какой сегодня в российском шоу-бизнесе очень мало. Люди завалили женщину комплиментами."Вы такая хорошенькая. Счастья вам!", "Красотка", "Какая ты милая, сладкая девочка!", "Нежность", "Ой, как все просто и красиво!!! Как конфетка. Без шика и глянца. Виталина красотка!" – написали доведенные до экстаза россияне.Польщенная Цымбалюк-Романовская в ответ поблагодарила каждого, написавшего ей добрые слова.Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.