Некоторые застройщики предлагают новым жильцам вместе с ключами установить мобильные приложения.

Некоторые застройщики предлагают новым жильцам вместе с ключами установить мобильные приложения.С помощью такого софта можно оплачивать коммуналку в конкретном доме, заказывать еду, разрешать или запрещать доступ гостям, курьерам, подключаться к камерам видеонаблюдения. С каждым годом все больше застройщиков предлагают такие новшества поколению "миллениалов", которым важно, чтобы все было быстро и удобно.Эксперты и Topnovostroek подробно рассказали, для чего нужны такие мобильные приложения, и как они облегчают жизнь покупателям недвижимости в новостройках.Зачем застройщики разрабатывают приложения для новых жильцов?Застройщики понимают, что для людей важно быстро оплатить услуги, чтобы не выходить из дома, заказать еду, т. к. нет времени на готовку, а также решить другие заботы одним кликом кнопки. Внедрение новых приложений для покупателей повышает интерес к объекту жилья, а еще добавляет к цене. Именно с этой целью застройщики внедряют в свои проекты и мобильные приложения, которыми смогут пользоваться будущие покупатели недвижимости.Какие проблемы решают приложения?Строительная компания MR Group в своих новых проектах: "Павелецкая Сити", "Метрополия", Noble, "Селигер Сити", предлагает клиентам приложение для оплаты коммуналки. Пользователям достаточно привязать банковскую карту, чтобы платить за услуги. Все квитанции об оплате отображаются в приложении. Чтобы не тратить время на самостоятельную оплату, пользователям предлагается возможность настройки автоплатежа.Застройщик "Кортрос" в своих проектах: ЖК Headliner, Bauman House, ILove, реализовал в собственном приложении концепцию "умный дом". Все данные собираются автоматически и передаются в мобильное приложение, а пользователи также могут настроить автоплатеж. Но у программы от Кортрос есть еще две уникальные функции — "Мы ушли" и "Мы пришли".Если включить через телефон первую функцию, когда уходите из дома, автоматически закрываются шторы, выключается свет в комнатах, работают датчики проникновения. Когда возвращаетесь домой, включаете функцию «Мы пришли», при которой включается свет, начинает работать кондиционер, электроплиты.При желании задаете нужный режим на смартфоне. Кстати, если вы планируете выгодно продать квартиру, чтобы купить недвижимость от застройщика, обратитесь в компанию "МБК". Дадим реальную оценку вашего жилья, бесплатно проконсультируем, вместе составим и опубликуем объявление, и найдем вашего покупателя.Что еще делают приложения?Помимо настройки автоплатежа коммунальных услуг, включения и выключения света, кондиционера и датчиков, приложения от застройщиков умнеют делать следующее.Формировать заявки в аварийные службы.Поставить квартиру на сигнализацию.Писать жалобы на сервисные и управляющие компании.Заказывать еду на дом.Бронировать билеты на самолет.Для владельцев ЖК Prime Park предусмотрена возможность вызова службы быстрого реагирования. В приложении есть тревожная кнопка, если ее нажмете, то на пульт охраны поступит сообщение и мобильная бригада будет на месте в течение пяти минут.Приложения для повышения уровня безопасности разрабатывают не только московские застройщики. Например, в Екатеринбурге в ЖК "Макаровский" или Clever Park жильцы могут через смартфон подключиться к камерам наблюдения за домом. Благодаря этому можно увидеть припаркованную машину во дворе или наблюдать за своими детьми на детской площадке.Некоторые приложения от застройщиков еще работают в качестве маркетплейсов, где УК и строительная компания публикуют партнерские предложения. Например, такие предложения регулярно получают жильцы ЖК "Триколор" в Москве. Компания Capital Living публикует предложения со скидками от своих партнеров. Среди них: кафе, салоны красоты, строительные магазины.