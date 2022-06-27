Понедельник 27 июня станет самым жарким днем с начала года, ожидается небольшая облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 31 – плюс 33 градусов, передает . В последнюю ..

Понедельник 27 июня станет самым жарким днем с начала года, ожидается небольшая облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 31 – плюс 33 градусов, передает .В последнюю неделю июня и в начале июля в столице установится сухая и теплая погода. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с 28 июня жара в Москве начнет спадать. Об этом сообщает . Правда, к выходным жара вернется в столичный регион.