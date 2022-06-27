ФСБ задержала в Петушинском районе 29-летнего мужчину, обвиняемого в изготовлении и продаже огнестрельного оружия. Об этом в ведомстве сообщили 27 июня. По версии следствия, мужчина

ФСБ задержала в Петушинском районе 29-летнего мужчину, обвиняемого в изготовлении и продаже огнестрельного оружия. Об этом в ведомстве сообщили 27 июня. По версии следствия, мужчина самостоятельно незаконно изготовил огнестрельное оружие, его составные части и боеприпасы и продал их на территории региона. «Сотрудники органов изъяли из гаража задержанного пистолет калибра 9мм и ружье калибра 16 мм,