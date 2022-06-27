В ходе обыска у фигуранта изъяли пистолет, ружьё, карабин «Сайга» и боеприпасы к ним.

Житель Петушков торговал самодельным огнестрельным оружием. Об этом рассказали в УФСБ по Владимирской области.По версии следствия, 29-летний парень изготавливал стволы в собственном гараже, а затем продавал их на территории 33-го региона. Чекисты не сообщают как долго «оружейный барон» занимался бизнесом, но в ходе обыска у фигуранта изъяли пистолет, ружьё, карабин «Сайга» и боеприпасы к ним. Кроме того, правоохранители нашли запчасти.Мастера задержали. На него завели уголовное дело. Расследование продолжается.