27 июня 2023 года Владимире пройдет фестиваль Книговорот. В Областной библиотеке для детей и...

27 июня 2023 года Владимире пройдет фестиваль "Книговорот".В Областной библиотеке для детей и молодёжи сегодня стартует фестиваль "Книговорот", который выводит на новый уровень книгообмен.Дружеская встреча, на которой можно отдать любимые, но уже прочитанные книги и получить чужие с рекомендацией. Меняются бесплатно, приносят и отдают сколько угодно книг.Также в программе - открытие новой книжной полки, мастер-класс и концерт.Начало в шесть вечера.