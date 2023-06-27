27 июня 2023 года Владимире пройдет фестиваль Книговорот.
В Областной библиотеке для детей и...
27 июня 2023 года Владимире пройдет фестиваль "Книговорот".
В Областной библиотеке для детей и молодёжи сегодня стартует фестиваль "Книговорот", который выводит на новый уровень книгообмен.
Дружеская встреча, на которой можно отдать любимые, но уже прочитанные книги и получить чужие с рекомендацией. Меняются бесплатно, приносят и отдают сколько угодно книг.
Также в программе - открытие новой книжной полки, мастер-класс и концерт.
Начало в шесть вечера.