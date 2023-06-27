Аграрии собрались за круглым столом для обсуждения совершенствования системы семеноводства и технологии выращивания семян зерновых культур отечественной селекции. Согласно Указу

Аграрии собрались за круглым столом для обсуждения совершенствования системы семеноводства и технологии выращивания семян зерновых культур отечественной селекции. Согласно Указу Президента российские специалисты должны разработать новые сорта семян и ввести их в эксплуатацию, чтобы отпала необходимость закупать посевной материал западного производства. Иван Щукин, директор «Верхневолжского федерального аграрного научного центра» Производство всем понятно, что должно обеспечить