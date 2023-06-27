Основатель Телеграма Павел Дуров заявил, что в мессенджере в начале июля появится новая функция — сториз. Предприниматель сообщил, что изначально команда проекта была против этого, ..

Основатель "Телеграма" Павел Дуров заявил, что в мессенджере в начале июля появится новая функция — сториз. Предприниматель сообщил, что изначально команда проекта была против этого, поскольку истории уже есть повсюду.Дуров отметил, что пользователи самостоятельно определят круг лиц, которые смогут просматривать сториз. Ими могут быть все пользователи мессенджера, только контакты, список друзей или отдельные лица, передает .